Зеленський відреагував на бої на Покровському напрямку та пообіцяв "нові кроки"

Покровський напрямок є найважчим з усіх на лінії фронту сьогодні. Проте Україна працює над тим, щоб військові мали достатньо необхідного для оборони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня - найбільша кількість боїв. Лише за вчора понад 40 атак, сьогодні, на цей час, уже більш як 20. Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять усе, щоб втримати наші позиції та допомогти воїнам на позиціях поруч, - усім вам особлива вдячність", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль, щоб у військових було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем.

"Була вже сьогодні доповідь головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова - ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе", - додав президент.