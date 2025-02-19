Зеленський відповів на заяви Трампа про Україну та "4%-рейтинг": головне з прес-конференції

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Про саміт партнерів 24 лютого

На початку своєї прес-конференції президент наголосив, що треба розраховувати на союзницьку позицію ЄС, в цілому Європи і США навколо України в цій несправедливій війні. І Київ працює над тим, аби вона була забезпечена.

Він також розповів про саміт, який Україна планує провести з партнерами на третю річницю повномасштабного вторгнення РФ

"Також ми будемо тут організовувати зустріч. Вона буде 24 лютого. Хтось буде офлайн, хтось онлайн. Я думаю, що зараз ми спробуємо достатньо швидко попрацювати над цим. Це буде також зустріч лідерів. І я не знаю хто буде онлайн. Я думаю, буде серйозне представництво", - повідомив Зеленський.

Про результати візиту в Мюнхен та ОАЕ та Туреччину

Він зазначив, що після Мюнхенської конференції Україна має деякі домовленості щодо оборонних пакетів й збільшення допомоги від деяких держав.

"Ми мали також зустрічі в ОАЕ. Там у нас хороші домовленості. Бізнес Еміратів приїде в Україну. Зараз буде організовуватися така велика зустріч. Я думаю, Емірати будуть серйозно вкладатися в Україну і Україна бачить співробітництво. Вони бачать наші технології і аграрку, ми бачимо їх штучний інтелект, і освітні є програми. Будемо працювати", - розповів Зеленський.

Також він зазначив, що відвідував Туреччину, у питанні з якою, як каже президент головне ,чи готова вона давати гарантії безпеки для України.

"Ми будемо над цим працювати. Я бачу в цьому позитив. Для нас це важливо. Тому що може, це не коректно говорити, але Україна і Туреччина - найсильніші армії в Європі. Це сьогодні факт. Тому для нас важливо тримати наші зв'язки", - акцентував глава держави.

Про слова Трампа щодо "4%-рейтингу"

Також він відреагував на слова президента США Дональда Трампа про 4% довіри серед українців.

"Я ніколи не коментую рейтинги. Коментувати рейтинги - це говорити, що йдуть політичні змагання, йдуть вибори. У нас такого немає. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк вийде", - акцентував Зеленський.

Він зауважив, що це дезінформація, яка йде від Росії.

"Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію. Ми бачили, що вона йде від РФ. В нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою та Росією. Найближчий тиждень-два ми запросимо від соціологічних платформ рейтинги довіри до президента України, США, Туска, Ердогана, найближчих наших партнерів. Це важливо подивитися і ми зробимо цю інформацію публічною", - додав президент.

Про переговори США та РФ в Саудівській Аравії

Також Зеленський вкотре відреагував на американсько-російські переговори в Саудівській Араві, які відбулися вчора.

"Те, що вони обговорюють в Саудівській Аравії свої двосторонні питання, я говорив - це їх право. Хоча я вважаю, що США допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції. Ніхто не роздратований. Ми до всього готові", - сказав Зеленський.

На його думку, росіяни та сам російський диктатор Володимир Путін дуже радіють, тому що обговорюються питання з ними.

"І вчора були вже сигнали з ними як "жертвою". Це щось нове...І якщо держсекретар Рубіо говорить, що це "конфлікт" офіційно, то це пом'якшення цієї політики. І давайте я буду дуже відвертим. Це не перший мій діалог або бій і я спокійно це сприймаю", - зазначив Зеленський.

Про допомогу США та Європи

Також він відповів на часті закиди Трампа щодо військової допомоги.

"Історія про те, що 90% всієї допомоги - це США, ми з вами розуміємо, що правда вона трішки інша, хоча безумовно ми вдячні за допомоги. Тому я би хотів би, щоб було більше правди у команди Трампа. Бо все це точно позитивно на Україну не впливає", - сказав президент.

За словами Зеленського, витрати на зброю за час війни вже становлять 320 мільярдів доларів, з них 200 мільярдів надали партнери.

"Я думаю, що треба розібратися з допомогою. У нас абсолютні цифри. Нам війна коштувала 320 млрд. 120 млрд - це ми, народ України, 200 млрд - це США і ЄС. Ми говоримо про зброю, це пакет зброї 320 млрд. Всього США окремо дали нам близько 67 млрд те, що ми отримали зброєю і ми отримали плюс 31,5 млрд - це фінансова допомога в бюджет", - повідомив президент.

Про угоду щодо рідкісноземельних металів

Також він розповів, чому досі не підписана угода зі США про рідкісноземельні метали. Він пояснив, що документ був чіткий тільки в одному: 50% Україна повинна віддати від всього того, що там перераховано і натомість немає нічого про гарантії безпеки. Зеленський сказав, що готовий до публічності цього документа.

"Я з повагою відношуся до США, тому я їм сказав, що цей документ не готовий. Поза моїх повноважень, поза моїх можливостей, поза Конституцією України і всього законодавства все, що там написано. Тобто там багато всього. Я не можу просто про це так говорити. І тому я сказав, що там немає слова про гарантії безпеки. І вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, що там може бути щось про це", - сказав Зеленський.

Він розповів, що пропонував США, щоб Україна написала відсотки, а США про гарантії безпеки.

"Я запропонував: давайте, щоб був якийсь позитив, ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо в меморандум якісь відсотки. Мені сказали: тілки 50%. Я сказав: "Okey, no". І нехай тоді юристи працюють далі", - додав Зеленський.

Про гарантії безпеки

Що стосується гарантій безпеки від союзників, глава держави наголосив, що Україна хоче їх в цьому році, бо хоче закінчити війну в цьому році.

"Гарантії безпеки всі на столі. Я їм пропонував НАТО (мається на увазі вступ України до НАТО - ред. ). І я розумію, що коли кожного разу я говорю про це, вони не люблять навіть коли ми говоримо про це. Але ми говоримо те, що ми думаємо. Не можна ось так говорити, що ось "треба щось рускім дать, піти на зустріч". Так а ми не хочемо від рускіх гарантій безпеки. Ми ще до умов щодо рускіх не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що рускіє винні через цю війну", - каже Зеленський.

Як зазначив українській президент, мова йде зараз про швидкі рішення.

"Ми сказали або НАТО, або наша армія мільйонна, фінансування цієї армії, зброя для цієї армії. Тотальне ППО, захист, якого нема ні у рускіх, ні у європейців. Виключно в американців, у президента Трампа. Захист ППО - це виключно від них. І контингент від тих країн, які спроможні на якийсь термін стояти в наших містах, на шахи кордонах, на контактах лініях тощо. В нас є мапа, де ми це все бачимо. Але ми готові до дискусії", - зазначив Зеленський.

Про санкції щодо Порошенка

Крім того, Зеленський коротко прокоментував запровадження санкцій щодо колишнього президента та народного депутата України Петра Порошенка.

"Правоохоронні органи нехай розказують про причини. Все це було на РНБО, фінмоніторинг все це доповів, там слідство, а санкції запроваджені не на Петра Порошенка, не суб'єктивуйте людину, яка виводить кошти з нашої держави, там список людей, які цим займалися", - сказав Зеленський.

Про довіру та поїздку з Келлогом на фронт

Важливо усвідомлювати, що український народ, який веде боротьбу, не схвалює жодних поступок агресору. Зеленський наголосив, що "йти на всі поступки Росії підтримує лише 1% населення". Він акцентував, що в Україні ніхто не вірить Путіну.

"Воно так здається, що можна вирішити якимись домовленостями, документами тощо. це не можливо. В Україні ніхто не вірить Путіну. Це все отримає сьогодні Келлог - і рейтинги, для мене важливо, щоб він сам походив по Києву по іншим містам, щоб поспілкувався з людьми чи довіряють вони своєму президенту, чи довіряють Путіну, нехай запитає про Трампа, що вони думають після заяви їхнього президента. Важливо зрозуміти наживо, що відбувається", - каже Зеленський.

Після чого, за словами глави держави, він хоче поїхати зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом на фронт, щоб там спецпосланець поспілкувався з українськими військовими.

"Нехай поспілкується з військовими, чи готові військові зараз терміново голосувати, щоб піти додому, все віддати руськім і не мати гарантій безпеки. Нехай запитає людей, які тут живуть і воюють. Для мене це завдання, щоб Келлог отримав інформацію сам, зрозумів, що відбувається. якщо буде у нього бажання - він це отримає. весь запит який є у тієї сторони - ми відкриті до цього", - зазначив Зеленський.

Про нестачу ракет до Patriot

Президент України також зазначив, що військовим української ППО бракує ракет до американських комплексів Patriot. Як приклад він поділився своєю розмовою з одним із командувачів.

"Коли о 3-й, 4-й, 5-й годині ранку командувач мені телефонує і каже: "Ми зараз біля цього міста і в нас немає ракет для систем Patriot, ми вичерпали (їх - ред.). Він каже, що зараз є вісім ракет, які йдуть на наближення, але в нас немає ракет для систем ППО", - розповів президент.

Тож у контексті гарантій безпеки він питав в американської сторони, чи можуть ті надати достатньо систем Patriot, якщо не хочуть надсилати свої війська й виступають проти вступу України до НАТО.

За його словами, Україна могла б обійтися 20 системами Patriot і ліцензією на виробництво ракет до них від США в обмін на відсутність американських військових в Україні.