Зеленський відповів на випади Трампа про те, що з ним "важко мати справу"

Голову держави попросили відреагувати на заяву Трампа, який назвав Зеленського "не тією людиною, з якою потрібно мати справу". Також американський лідер вважає, що з Путіним "легше домовитися", ніж із Зеленським.

Відповідь Трампу

"Зі мною важче, ніж із Путіним? А з ним легше, ніж із Путіним. Мені з Трампом. У мене було кілька зустрічей із президентом Сполучених Штатів Америки, і ми завжди знаходимо теми для дискусії та прийняття рішень", - відповів президент.

Він наголосив, що росіяни напали на Україну, окупували українські території та вбивають українців. Тому Україна має абсолютно законне право на захист.

"Путін зараз не хоче переговорів у жодному форматі. Він грає словами, заявляючи, що вони нібито "готові до діалогу". Але це просто схоже на пародію на справжнє бажання закінчити війну. Він не хоче її закінчення", - наголосив Зеленський.

Загроза зняття нових санкцій із РФ

Він додав, що для глави Кремля вже мало захопити весь Донбас. Його "апетити" ростуть, оскільки він знайшов лазівку щодо нових домовленостей із США та зняття санкцій.

"На мій погляд, ми не можемо сприймати ці домовленості щодо дизельного палива як щось окреме. Далі будуть домовленості щодо газу - я абсолютно в цьому впевнений. Після газових домовленостей можуть зніматися інші санкції. Зрештою це може дійти до банківської системи, окремих людей, хімічної промисловості. І ще один ризик, про який я говорив, - це заморожені активи", - попередив Зеленський.