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Зеленський відповів на випад Воллеса: нехай напише, як треба дякувати

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна завжди була вдячна Британії за всю надану допомогу. Тому заява міністра оборони Бена Воллеса є необґрунтованою.

Про це під час саміту НАТО заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

"Мені здається, ми завжди були завжди вдячні Сполученому Королівству, прем'єр-міністру та Воллесу. Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам треба подякувати? Нехай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми були повністю вдячні. А ще можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто", - підкреслив глава держави.

Він зазначив, що зараз Україна та Британія мають хороші відносини. І наша країна вдячна британському народові. При цьому розвідки та міністри двох країн - у чудових стосунках.

"От наш міністр оборони сидить. Олексій (міністр оборони України Олексій Резніков - ред.), у вас погані стосунки з міністром оборони? Прекрасні? Ну так подякуйте йому. Вам потрібно зателефонувати пану Воллесу сьогодні. Будь ласка", - додав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що він "хоче бачити від України хоч трохи подяки" за ту допомогу, яку надає його країна.

При цьому він додав, що країни Заходу - не Amazon, і вони не можуть виконувати всі запити України.

Пізніше прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку довелося виправдовуватися за слова Воллеса. Він зазначив, що Зеленський та українці неодноразово дякували його країні за надану допомогу.

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