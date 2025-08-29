Зеленський відповів на пропозицію про буферну зону в Україні: Вона вже існує

Голова української держави відреагував на статтю Politico про те, що європейські лідери розглядають можливість створення буферної зони між українськими та російськими військами в рамках мирної угоди.

"Я це чув не раз від європейців і американців. Тільки ті, хто не розуміють, у якому технологічному стані сьогодні проходить війна, пропонують буферну зону 40-50-60, я навіть чув пропозицію по 100 км. Це зовсім інша історія. Сьогодні у нас важка зброя і так перебуває за 10+ км одна від одної, тому що все уражається дронами. Ця буферна зона, я називаю мертва зона, хтось називає сіра зона, вона вже існує", - звернув увагу президент.

Зеленський уточнив, що якщо Росія хоче, щоб українська армія перебувала на більш далекій відстані, російських солдатів можна відвести вглиб тимчасово окупованих територій.

За його словами, зараз дрони фактично все випалюють, тому вся важка техніка вже давно відведена.

"Подивіться на передній край армії Росії, де там є броньована техніка, танки - нуль, нічого вже немає, ніхто вже не висувається, тому що всі втрачають техніку вдень, вночі, в будь-який момент. Тому це просто зайві розмови", - уточнив він.

Зеленський нагадав, що про відведення військ доводилося домовлятися під час Мінського процесу, але тоді була зовсім інша війна. При цьому розведення солдатів двох країн так ні до чого і не призвело.