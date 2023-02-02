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Зеленський відповів на петицію з проханням ветувати вже підписаний закон про дезертирів

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Україна, Четвер 02 лютого 2023 23:23
Зеленський відповів на петицію з проханням ветувати вже підписаний закон про дезертирів Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням ветувати законопроєкт, що він підписав минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт електронних петицій.

"Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України “Про звернення громадян” мною розглянуто електронну петицію № 22/173526-еп “Ветувати закон № 8271 щодо посилення покарання військовослужбовців”, яку підтримали понад 25 тисяч громадян", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що запорукою боєздатності військових підрозділів є, у тому числі дотримання військової дисципліни, яка ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов’язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі.

"Підписаний мною закон... спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх здатності виконувати певні завдання щодо захисту Вітчизни", - підкреслив Зеленський.

Президент зауважив, що при прийнятті рішення про підписання закону ним була врахована позиція головнокомандувача Збройних сил України та командирів військових частин, які вважають, що Закон дозволить не лише посилити відповідальність за вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, вчинених в бойовій обстановці, а й уникнути необґрунтованих втрат особового складу.

"З метою удосконалення механізму застосування до військовослужбовців відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення мною ініційовано перед Кабінетом міністрів України додаткове опрацювання порушеного питання", - підбив підсумок президент.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський підписав законопроект 8271 про посилення відповідальності в армії.

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