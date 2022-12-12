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Зеленський відповів на петицію про позбавлення Бойка звання "Герой України"

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення народного депутата, який був обраний до Верховної Ради за списком нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя", Юрія Бойка звання "Героя України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

За словами Зеленського, матеріали, які відповідають визначеним законом підставам для прийняття ним як Главою держави законного рішення з порушеного у петиції питання, до Офісу президента України не надходили.

Водночас президент звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням вивчити порушене у петиції питання та проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Бойка та проінформувати про результати.

Зазначається, що законодавство передбачає два механізми позбавлення державної нагороди України: у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин та, якщо особа перебуває під санкціями.

Звання "Герой України" народному депутату, який був обраний до Верховної Ради за списком нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку присвоїв другий президент України Леонід Кучма у 2004 році.

Нагадаємо, у Верховній раді ліквідували фракцію "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ).

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Володимир ЗеленськийЮрій БойкоОпозиційна платформа За життя