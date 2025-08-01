Зеленський відповів на нові заяви Путіна: якщо це сигнал, ми готові до саміту

Якщо Росія дійсно хоче завершити війну і встановити міцний мир, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.
Глава української держави зазначив, що в Києві підтримують зусилля президента США Дональда Трампа задля завершення війни Росії проти України, всіх убивств і досягнення гідного та тривалого миру.
Також Зеленський подякував усім тим країнам, які підтримують роботу для встановлення миру.
"Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну гідно й установити справді тривалий мир, а не просто спробу виграти ще час для війни та відтермінування санкцій, то Україна вкотре підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", - наголосив президент.
Зеленський нагадав, що в Україні розуміють, хто насправді ухвалює рішення в Росії та хто має завершити війну. Це розуміє і весь світ. Тому Київ пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей технічних команд до розмови на рівні лідерів.
"Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії", - додав він.
У свою чергу Єрмак зазначив, що росіянам уже давно час перейти від порожніх балачок і життя у вигаданому світі до реальності.
"Зустріч лідерів можлива, тільки Росія не хоче цього", - зазначив він.
За словами керівника Офісу президента, росіяни роблять надто багато заяв про бажання встановити мир на тлі постійних обстрілів.
Єрмак нагадав, що Україна ще у березні погодилася на припинення вогню, яке запропонували США. Але Росія так і не пішла на такий крок.
"Треба переходити росіянам від брехні на лавці до конкретики", - наголосив він.
Нагадаємо, у п'ятницю, 1 серпня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова до переговорів про завершення війни проти України.
Водночас глава Кремля наголосив, що припиняти війну хоче на умовах, які він озвучував раніше. Йдеться про нейтральний статус України, виведення бійців ЗСУ із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей і не тільки.
Путін запевнив, що такі умови для припинення війни не змінюються.
До речі, українська делегація під час нещодавніх переговорів у Стамбулі вже запропонувала російській делегації провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня. Крім Зеленського та Путіна передбачається участь у переговорах президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та президента США Дональда Трампа.