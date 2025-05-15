Зеленський відповів Лаврову щодо вимоги зустрітися з Путіним: ніяких пропозицій не робив

Президент України Володимир Зеленський ніяких пропозицій щодо зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним не робив. Глава Кремля сам запропонував пряму переговори у Стамбулі, бо не хотів припинення вогню.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції .

Він зазначив, що Путін може не зустрічатися, а просто сказати "ок, буде припинення вогню", як було на Великдень.

"Я ніяких пропозицій Путіну не робив. Ми всі сприйняли, що він пропонує прямі перемовини…тому, що не хотів припинення вогню", - сказав Зеленський.

Що сказав Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що у Стамбулі він очікує на прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, назвавши українського лідера "жалюгідним".

"Спочатку Зеленський робив якісь заяви, в яких він говорив, що він вимагає, щоб Путін прибув особисто. Жалюгідна людина, всім же, мабуть, це зрозуміло, окрім нього самого та його кукловодів. Потім йому старші товариші пояснили, що не потрібно себе так безглуздо поводити й потрібні перемовини", - сказав Лавров.

Речниця російського МЗС Марія Захарова також накинулася з образами на Зеленського. У МЗС України вже відповіли на випади Москви.

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