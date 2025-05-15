Зеленский ответил Лаврову о требовании встретиться с Путиным: никаких предложений не делал

Президент Украины Владимир Зеленский никаких предложений о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным не делал. Глава Кремля сам предложил прямые переговоры в Стамбуле, потому что не хотел прекращения огня.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции .

Он отметил, что Путин может не встречаться, а просто сказать "ок, будет прекращение огня", как было на Пасху.

"Я никаких предложений Путину не делал. Мы все восприняли, что он предлагает прямые переговоры...потому, что не хотел прекращения огня", - сказал Зеленский.

Что сказал Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Стамбуле он ожидает прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, назвав украинского лидера "жалким".

"Сначала Зеленский делал какие-то заявления, в которых он говорил, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Жалкий человек, всем же, видимо, это понятно, кроме него самого и его кукловодов. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не нужно себя так глупо вести и нужны переговоры", - сказал Лавров.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова также набросилась с оскорблениями на Зеленского. В МИД Украины уже ответили на выпады Москвы.

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