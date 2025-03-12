Зеленський відповів, коли скасують воєнний стан і будуть вибори в Україні

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть скасовувати воєнний стан після перемир'я, Зеленський зазначив, що зараз треба зосередитися на перших кроках, тобто на досягненні припинення вогню.

"Чи готові ми до припинення вогню, чи до тиші? Ми конкретно це зробили, і сказали: "так". А питання, чи буде готова на це руская сторона", - заявив президент.

Друге питання, за словами Зеленського, полягає у тому, чи готові партнери України до технічного моніторингу.

"Це дуже важливий аспект. Я відверто говорив, що вважаю тишу в небі і на морі зрозуміло як моніторити для нас. Але якщо це тиша всюди, розуміючи з ким ми маємо справу, і розуміючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому. І про це говорили сторони, це дуже важливо", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що після цього ще треба підготувати повністю покроковий план щодо закінчення війни з гарантіями безпеки для української сторони.

"Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану у будь-якому випадку буде поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде знято військовий стан. І після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українського законодавства. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде", - підкреслив глава держави.

Питання виборів в Україні

Нагадаємо, у лютому спецпредставник Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати хочуть, щоб до кінця 2025 року Київ провів вибори. Особливо в тому разі, якщо буде досягнуто перемир'я з Росією.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що після того, як у Саудівській Аравії відбулася зустріч представників США і РФ, Трамп заявив, що в Україні рейтинг довіри до Зеленського становить всього 4%. Пізніше Трамп і зовсім назвав українського лідера "диктатором без виборів". Однак пізніше американський президент, відповідаючи на запитання журналіста, сказав, що не може повірити, що він міг таке сказати.