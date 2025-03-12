Зеленский ответил, когда отменят военное положение и будут выборы в Украине

Отвечая на вопрос о том, будут ли отменять военное положение после перемирия, Зеленский отметил, что сейчас надо сосредоточиться на первых шагах, то есть на достижении прекращения огня.

"Готовы ли мы к прекращению огня, или к тишине? Мы конкретно это сделали, и сказали: "да". А вопрос, будет ли готова на это русская сторона", - заявил президент.

Второй вопрос, по словам Зеленского, заключается в том, готовы ли партнеры Украины к техническому мониторингу.

"Это очень важный аспект. Я откровенно говорил, что считаю тишину в небе и на море понятно как мониторить для нас. Но если это тишина везде, понимая с кем мы имеем дело, и понимая опыт прошлых лет, то здесь нужна техническая помощь. Партнеры уверяют в этом. И об этом говорили стороны, это очень важно", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что после этого еще надо подготовить полностью пошаговый план по окончанию войны с гарантиями безопасности для украинской стороны.

"Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана в любом случае будет поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны. После окончания войны будет снято военное положение. И после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", - подчеркнул глава государства.

Вопрос выборов в Украине

Напомним, в феврале спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы до конца 2025 года Киев провел выборы. Особенно в том случае, если будет достигнуто перемирие с Россией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что после того, как в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и РФ, Трамп заявил, что в Украине рейтинг доверия к Зеленскому составляет всего 4%. Позже Трамп и вовсе назвал украинского лидера "диктатором без выборов". Однако позже американский президент, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что не может поверить, что он мог такое сказать.