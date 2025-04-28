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Зеленський відповів на ідею Путіна про перемир'я: "Цінуємо життя людей, а не паради"

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Немає причин відкладати перемир'я між Україною і Росією до 8 травня тільки заради того, щоб диктатор Володимир Путін забезпечив тишу на параді до "Дня перемоги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що окупанти вдарили "Шахедами" по цивільній інфраструктурі в Черкаській області. І це сталося на тлі вимог до Росії завершувати війну і почати перемир'я.

"Тобто кожен новий день - новий чіткий доказ, що на Росію потрібно тиснути, і тиснути відчутно, щоб вони там, у Москві, були змушені завершувати цю війну - війну, яка тільки Росії й потрібна", - наголосив Зеленський.

Він звернув увагу, що Україна так само готова максимально швидко працювати з усіма партнерами, хто може допомогти встановити мир і гарантувати безпеку. І ще 11 березня країна погодилася на американську пропозицію повного перемир'я.

Також Київ пропонував Москві припинити удари по цивільних об'єктах або продовжити великоднє "перемир'я" щонайменше на 30 днів. Але Росія відкинула такі ідеї і зараз намагається обдурити США.

"Зараз ось знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі мають чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо, що світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати", - зазначив він.

За словами президента, тільки повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів може дати основу для реальної дипломатії.

"Росія знає, що робити і як відповідати - припиняти вогонь реально. І ми вважаємо, що тиск світу, тиск Сполучених Штатів Америки може штовхнути Росію саме до такої відповіді, яка потрібна", - додав він.

Путін хоче перемир'я на 9 травня

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я з 8 по 10 травня. Він хоче, щоб у цей час були зупинені всі бойові дії.

У Білому домі вже відреагували на таку ініціативу диктатора. За словами прессекретаря Білого дому Каролін Лівітт, президент США Дональд Трамп хоче постійного миру, а не перемир'я на кілька днів.

При цьому політолог Володимир Фесенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна пояснив, чому глава Кремля так захотів перемир'я на 9 травня.

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