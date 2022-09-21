Зеленський відповів на ядерні погрози Путіна

Як зазначив глава держави, він не був вражений від чергового шантажу глави Кремля.

"Я не вірю, що (Путін - ред.) буде використовувати цю (ядерну - ред.) зброю. Не думаю, що світ дозволить йому її використати", - сказав Зеленський.

Тим не менш, президент не виключає, що Росія може вдатися до ядерного удару.

"Ми не можемо побачити, що у цієї людини на думці, ризики є. Погрози Путіна не можуть залишитися без уваги, бо завтра він може сказати: "крім України, ми також хочемо захопити частину Польщі, інакше ми використовуватимемо ядерну зброю". Ми не можемо піти на ці компроміси", - зазначив Зеленський.

Путін знову пригрозив ядерною зброєю

Нагадаємо, сьогодні під час термінового звернення президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в країні та не забув застосувати й свій ядерний шантаж, зазначивши, що Росія готова використати таку зброю, якщо буде загроза її територіальній цілісності.

"Хочу нагадати, що наша країна також має різні засоби ураження. При загрозі територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми, безумовно, використаємо всі засоби, які є у нашому розпорядженні. Це не блеф", - заявив Путін.

Низка світових лідерів вже відреагували на слова Путіна. Зокрема, в ЄС закликали ще більше тиснути на голову Кремля через його "ядерну авантюру".

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