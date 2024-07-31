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Зеленський відповів, чому РФ має успіхи на фронті і коли ЗСУ зможуть контратакувати

Середа 31 липня 2024 20:56
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Зеленський відповів, чому РФ має успіхи на фронті і коли ЗСУ зможуть контратакувати Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна має 14 підготовлених бригад для того, щоб вони замінили бійців ЗСУ на лінії фронту. Однак ці бригади не мають належного озброєння та забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського чотирьом французьким ЗМІ.

Зеленський відповів, що наразі є декілька причин тому, що РФ має певні успіхи на фронті в Україні.

Одна з них - недостатнє забезпечення зброєю та іншими комплектуючими. Зокрема, мова про 14 бригад, які вже є підготовленими, але недостатньо укомплектованими.

"Це бригади, які повинні захищати нашу територію і повинні бути резервами для того, щоб ми ротаційно відпускали хлопців відпочити, а ці бригади їх заміщали. І все дуже просто. Коли ми говорили і готували відповідні пакети, це укомплектація 14 цих бригад. Як ви вважаєте, на вашу думку, якщо з 14 укомплектовано 3, можна зупинити?", - розповів Зеленський.

Президент зауважив, що ті пакети військової допомоги, які були прийняті країнами-партнерами нещодавно, будуть направлені на укомплектування саме цих бригад. Але водночас військовим, які на фронті, також потрібне озброєння.

На його думку, коли Україна зможе забезпечити зброєю хоча б 10 з 14 підготовлених бригад, то тоді можна буде говорити про те, щоб зупинити РФ.

"Ось вам і відповідь, коли ми зможемо їх зупинити. Ми їх зможемо зупинити, безумовно. Але є ось така вартість, бо вартість - це час. Час, поки укомплектуємо бригади. А час - це життя людей. Перша причина. Я думаю, що вона найголовніша, ця причина", - резюмував голова держави.

Друга ж причина, на його думку, це факт того, що росіяни, які йдуть вперед, бояться повертатись назад. Ймовірно, це пов'язано з тим, що при спробі піти назад їх вбивають свої ж.

"Це правда. І це правда - їх там вбивають, якщо вони біжать назад... Це точно ні про демократію, ні про свободу, ні про що. Ось вам і відповідь. Це друга. Ми не можемо вбивати своїх людей. І не будемо цього робити. А росіяни не хочуть про це думати. Путіну все одно, він їх не рахує. Ось що відбувається", - сказав Зеленський.

Він зауважив, коли є така різниця підходу до свободи і прав людей з твоїм ворогом, то необхідно мати якусь іншу перевагу. Інша перевага - це зброя, технології.

"І ось вам третя причина. Можливість використовувати цю зброю так, як нам потрібно. І я вважаю, що це серйозний виклик, що ми не можемо використовувати цю зброю так, як нам потрібно, щоб зупиняти цього ворога", - підкреслив Зеленський.

Ротаційні бригади ЗСУ

На початку липня Зеленський розповів, що Україна вже має 14 сформованих резервних бригад, але наразі їм не вистачає озброєння.

Пізніше він також уточнив, що ці бригади все ще не отримали достатньої кількості озброєння для того, щоб почати воювати.

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