Зеленський відповів, чи загрожує конфлікт на Близькому Сході підтримці України
Росія розраховує на зменшення допомоги Україні від її союзників на тлі конфлікту на Близькому Заході. Водночас партнери обіцяють, що цього не станеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.
Як відзначив Володимир Зеленський, ситуація, яка склалась на Близькому Сході, є безумовно небезпечною для України. Союзники мають обмежений обсяг військової допомоги, який вони можуть надати. Через це існує хвилювання щодо обмеження допомоги у разі виникнення ще більш страшних трагедій у світі.
"Безумовно усі бояться. Росія, власне, розраховує на цей розподіл цієї допомоги й не лише Росія, я переконаний. Я чесний з вами, як й з нашими партнерами. Моє питання полягало у тому, чи буде ваша підтримка меншою, ніж зараз. Навіть зараз у періоди викликів, коли в США насуваються вибори, партнери сказали "ні", - додав президент.
Володимир Зеленський відзначив, що Україна розраховує на прямі й потужні взаємини з США, а також друзів в Європейському союзі.
Конфлікт на Близькому Сході
7 жовтня терористи ХАМАС атакували з землі, повітря й моря територію Ізраїля. Зокрема окупували деякі поселення та почали вбивати цивільних людей.
У відповідь на атаку Ізраїль почав бити по бойовиках на території Сектору Газа. Країна оголосила про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".
"Рамштайн-16"
Сьогодні, 11 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі пройде чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України. Зокрема цього ж дня очікується зустріч Ради Україна-НАТО
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