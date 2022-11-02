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Зеленський відповів, чи варто боятися ядерних погроз Росії

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Київ, Середа 02 листопада 2022 13:20
Зеленський відповів, чи варто боятися ядерних погроз Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Загроза застосування РФ ядерної зброї існує і це не пов'язано з невиконанням їхніх ультиматумів. Втім, не варто боятися росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю президента Володимира Зеленського чеському телебаченню.

"Я не впевнений (що буде ядерна війна - ред.). Не хочу давати цьому оцінку, тому що Росія дуже любить робити навпаки. Вона чує якийсь меседж "О, як сказала Україна, каже що буде? Давайте зробимо, щоб не було"...Скажуть "не буде використання nuclear", а Росія - "а давайте подумаємо, як це використати", - каже Зеленський.

Президент пояснив, що саме через такі дії Кремля не хоче давати оцінку можливості ядерної війни.

"Вважаю, що Росію не потрібно боятися, я не вважаю, що вони адекватні. Не треба пов'язувати ультиматуми РФ або виконання їх умов з тим "якщо ти не виконаєш, то вони застосують (ядерну - ред.) зброю". Це велика помилка, абсолютно не пов'язані речі", - пояснив Зеленський.

Ядерні погрози Росії

Нагадаємо, видання NYT опублікувало матеріал в якому стверджується, що на тлі військових невдач керівники ЗС РФ обговорювали, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Повідомляється, що ці перемовини підвищили занепокоєння Вашингтону.

Додамо, що від російських чиновників часто лунають погрози в бік України щодо можливості застосування ядерної зброї. Нещодавно заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що перемога України у війні призведе до розвалу Росії, і щоб не допустити такого розвитку подій, вона може піти на крайні заходи - застосувати ядерну зброю.

На що в Україні відповіли, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що погроза й застосування ядерної зброї РФ - це акт суїциду і в такому випадку Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу.

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