Зеленський відповів, чи схиляють США Україну до переговорів з Росією

Переговори з Росією

Варто зазначити, що Захід не схиляє Україну до переговорів з Росією, але періодично така інформація в іноземних ЗМІ з'являється.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтримав рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке виключає можливість ведення діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорного процесу Росія має вивести своїх терористів з української території, провести зміни в політичному керівництві, визнати свої злочини та передати організаторів війни для судового розгляду.

Водночас українська влада не виключає, що представники Росії зможуть взяти участь у другому Саміті миру.

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