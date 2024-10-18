RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зеленский ответил, склоняют ли США Украину к переговорам с Россией

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки не склоняют Украину к переговорам с Россией, ведь это неправильно и несправедливо.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью в эфире телемарафона.

Президент отметил, что склонять Украину к переговорам с РФ - это неправильно и несправедливо.

"Этого не может быть. Если нас будут к чему-то склонять, вы все будете об этом знать", - сказал Зеленский.

Переговоры с Россией

Стоит отметить, что Запад не склоняет Украину на переговоры с Россией, но периодически такая информация в иностранных СМИ появляется.

Напомним, президент Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), исключающее возможность ведения диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговорного процесса Россия должна вывести террористов с украинской территории, провести изменения в политическом руководстве, признать свои преступления и передать организаторов войны для судебного разбирательства.

В то же время украинские власти не исключают, что представители России смогут принять участие во втором Саммите мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине