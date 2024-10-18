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Зеленський відповів, чи схиляють США Україну до переговорів з Росією

П'ятниця 18 жовтня 2024 18:14
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Зеленський відповів, чи схиляють США Україну до переговорів з Росією Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки не схиляють Україну до переговорів з Росією, адже це неправильно та несправедливо.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Президент зазначив, що схиляти Україну до переговорів з РФ - це неправильно та несправедливо.

"Цього не може бути. Якщо нас будуть до чогось схиляти, ви всі будете про це знати", - сказав Зеленський.

Переговори з Росією

Варто зазначити, що Захід не схиляє Україну до переговорів з Росією, але періодично така інформація в іноземних ЗМІ з'являється.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтримав рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке виключає можливість ведення діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорного процесу Росія має вивести своїх терористів з української території, провести зміни в політичному керівництві, визнати свої злочини та передати організаторів війни для судового розгляду.

Водночас українська влада не виключає, що представники Росії зможуть взяти участь у другому Саміті миру.

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