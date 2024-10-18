Зеленский ответил, склоняют ли США Украину к переговорам с Россией

Соединенные Штаты Америки не склоняют Украину к переговорам с Россией, ведь это неправильно и несправедливо.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью в эфире телемарафона.

"Этого не может быть. Если нас будут к чему-то склонять, вы все будете об этом знать", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что склонять Украину к переговорам с РФ - это неправильно и несправедливо.

Переговоры с Россией

Стоит отметить, что Запад не склоняет Украину на переговоры с Россией, но периодически такая информация в иностранных СМИ появляется.

Напомним, президент Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), исключающее возможность ведения диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговорного процесса Россия должна вывести террористов с украинской территории, провести изменения в политическом руководстве, признать свои преступления и передать организаторов войны для судебного разбирательства.

В то же время украинские власти не исключают, что представители России смогут принять участие во втором Саммите мира.

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