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Зеленский ответил, склоняют ли США Украину к переговорам с Россией

Пятница 18 октября 2024 18:14
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Зеленский ответил, склоняют ли США Украину к переговорам с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки не склоняют Украину к переговорам с Россией, ведь это неправильно и несправедливо.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью в эфире телемарафона.

Президент отметил, что склонять Украину к переговорам с РФ - это неправильно и несправедливо.

"Этого не может быть. Если нас будут к чему-то склонять, вы все будете об этом знать", - сказал Зеленский.

Переговоры с Россией

Стоит отметить, что Запад не склоняет Украину на переговоры с Россией, но периодически такая информация в иностранных СМИ появляется.

Напомним, президент Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), исключающее возможность ведения диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговорного процесса Россия должна вывести террористов с украинской территории, провести изменения в политическом руководстве, признать свои преступления и передать организаторов войны для судебного разбирательства.

В то же время украинские власти не исключают, что представители России смогут принять участие во втором Саммите мира.

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