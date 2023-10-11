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Зеленський відповів, чи піде на другий президентський термін

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни. Але якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься в президенти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в інтерв'ю Digi24.

"Якби війна тривала - так, якби війна закінчилася - ні. Я не можу втекти під час війни", - відповів Зеленський.

При цьому президент не назвав точний термін закінчення війни, але наголосив, що Україна перебуває "на останній стадії".

"Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато страхів, грошей, зброї, але ми в останній частині, найважчій", - заявив Зеленський.

Вибори в Україні під час війни

Раніше спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проведення виборів під час війни. Така заборона міститься у законі України "Про правовий режим воєнного стану.

Найближчі вибори, які мають відбутися в Україні - парламентські. Їхнє проведення заплановане на 29 жовтня 2023 року, але в умовах війни така можливість заборонена законом.

Також у 2024 році в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

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