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Зеленский ответил, пойдет ли на второй президентский срок

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на второй срок после окончания войны. Но если выборы состоятся во время войны, то будет баллотироваться в президенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в интервью Digi24.

"Если бы война продолжалась - да, если бы война закончилась - нет. Я не могу убежать во время войны", - ответил Зеленский.

При этом президент не назвал точный срок окончания войны, но подчеркнул, что Украина находится "на последней стадии".

"Я думаю, что мы в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой", - заявил Зеленский.

Выборы в Украине во время войны

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время войны. Такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения".

Ближайшие выборы, которые должны пройти в Украине - парламентские. Их проведение запланировано на 29 октября 2023, но в условиях войны такая возможность запрещена законом.

Также в 2024 году в Украине должны пройти президентские выборы. Они запланированы на конец марта.

 

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