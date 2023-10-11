Зеленский ответил, пойдет ли на второй президентский срок

"Если бы война продолжалась - да, если бы война закончилась - нет. Я не могу убежать во время войны", - ответил Зеленский.

При этом президент не назвал точный срок окончания войны, но подчеркнул, что Украина находится "на последней стадии".

"Я думаю, что мы в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой", - заявил Зеленский.

Выборы в Украине во время войны

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время войны. Такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения".

Ближайшие выборы, которые должны пройти в Украине - парламентские. Их проведение запланировано на 29 октября 2023, но в условиях войны такая возможность запрещена законом.

Также в 2024 году в Украине должны пройти президентские выборы. Они запланированы на конец марта.