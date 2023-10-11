Зеленський відповів, чи піде на другий президентський термін
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни. Але якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься в президенти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в інтерв'ю Digi24.
"Якби війна тривала - так, якби війна закінчилася - ні. Я не можу втекти під час війни", - відповів Зеленський.
При цьому президент не назвав точний термін закінчення війни, але наголосив, що Україна перебуває "на останній стадії".
"Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато страхів, грошей, зброї, але ми в останній частині, найважчій", - заявив Зеленський.
Вибори в Україні під час війни
Раніше спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проведення виборів під час війни. Така заборона міститься у законі України "Про правовий режим воєнного стану.
Найближчі вибори, які мають відбутися в Україні - парламентські. Їхнє проведення заплановане на 29 жовтня 2023 року, але в умовах війни така можливість заборонена законом.
Також у 2024 році в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.