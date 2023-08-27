Зеленський відповів, чи має план "Б" щодо вступу в НАТО

"А якщо запросять? Якщо запросять, то є держави, які мають досвід, коли є сигнал, а потім хтось проти серед союзників. Ну от шведські наші партнери. Запрошення - це ще не все, але це дуже-дуже близько", - відповів Зеленський на питання щодо того, чи має Україна план "Б" у випадку, якщо не отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні у 2024 році.

За його словами, запрошення України в НАТО - це політичне рішення світу, кінцеве рішення світу, де Україна буде в геополітиці.

"Я боровся за запрошення тільки через це", - підкреслив він.

Території в обмін на вступ до НАТО

Нещодавно керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які терористична Російська Федерація окупувала. За його словами, наразі нібито вже тривають дискусії про майбутній статус нашої країни в контексті Альянсу під час яких лунають "опції з відмовою Києва від частини території".

Пізніше на заяву чиновника відреагував речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Як він відзначив, розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від окупованих територій є абсолютно неприйнятними.

На наступний день Єнссен заявив, що його слова були помилкою, оскільки "заява була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні", - пояснив чиновник.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що питання щодо обміну територій на вступ до НАТО є штучною провокацією. Україна продовжить деокуповувати свої землі й повертати українців додому.

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