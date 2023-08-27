UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відповів, чи має план "Б" щодо вступу в НАТО

Фото: Зеленський відповів, чи має план "Б" щодо вступу в НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО буде політичним рішенням світу. Однак бувають випадки, коли хтось з партнерів Альянсу може бути проти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

"А якщо запросять? Якщо запросять, то є держави, які мають досвід, коли є сигнал, а потім хтось проти серед союзників. Ну от шведські наші партнери. Запрошення - це ще не все, але це дуже-дуже близько", -  відповів Зеленський на питання щодо того, чи має Україна план "Б" у випадку, якщо не отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні у 2024 році.

За його словами, запрошення України в НАТО - це політичне рішення світу, кінцеве рішення світу, де Україна буде в геополітиці.

"Я боровся за запрошення тільки через це", - підкреслив він.

Території в обмін на вступ до НАТО 

Нещодавно керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які терористична Російська Федерація окупувала. За його словами, наразі нібито вже тривають дискусії про майбутній статус нашої країни в контексті Альянсу під час яких лунають "опції з відмовою Києва від частини території". 

Пізніше на заяву чиновника відреагував речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Як він відзначив, розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від окупованих територій є абсолютно неприйнятними. 

На наступний день Єнссен заявив, що його слова були помилкою, оскільки "заява була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні", - пояснив чиновник.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що питання щодо обміну територій на вступ до НАТО є штучною провокацією. Україна продовжить деокуповувати свої землі й повертати українців додому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНАТОВійна Росії проти України