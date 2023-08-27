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Зеленский ответил, имеет ли план "Б" по вступлению в НАТО

Фото: Зеленский ответил, есть ли у плана "Б" вступления в НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО станет политическим решением мира. Однако бывают случаи, когда кто-нибудь из партнеров Альянса может быть против.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

"А если пригласят? Если пригласят, то есть государства, которые имеют опыт, когда есть сигнал, а потом кто-то против среди союзников. Ну вот шведские наши партнеры. Приглашение - это еще не все, но это очень близко", - ответил. Зеленский на вопрос о том, есть ли у Украины план "Б" в случае, если не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне в 2024 году.

По его словам, приглашение Украины в НАТО – это политическое решение мира, конечное решение мира, где Украина будет в геополитике.

"Я боролся за приглашение только из-за этого", - подчеркнул он.

Территории в обмен на вступление в НАТО

Недавно руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, которые террористическая Российская Федерация оккупировала. По его словам, в настоящее время якобы уже продолжаются дискуссии о будущем статусе нашей страны в контексте Альянса, во время которых раздаются "опции с отказом Киева от части территории".

Позже на заявление чиновника отреагировал представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко. Как он отметил, разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий абсолютно неприемлемы.

На следующий день Йенсен заявил, что его слова были ошибкой, поскольку "заявление было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине", - пояснил чиновник.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос обмена территорий на вступление в НАТО является искусственной провокацией. Украина продолжит деоккупировать свои земли и возвращать украинцев домой.

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