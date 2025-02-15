Зеленський відповів, чи є просування у процесі мирного врегулювання війни в Україні

"Очевидно, що нам це потрібно. Але очевидно, що вони (переговори - ред.) будуть, такого ще поки немає. Але в перспективі - обов'язково. Треба робити все, щоб принесити справедливий і сталий мир Україні. Найважливіше - сталий. Бо можемо порадіти тиждень-два, місяць, може три роки, може п'ять. Не хочеться повернення війни", - наголосив Зеленський.

Що стосується просування у питанні процесу мирного врегулювання війни, Зеленський заявив, що у порівнянні останніх місяців, на його думку, ці просування є, і вони продовжуються. Українська команда та команда Трампа почали працювати.

"Куди ми просунулись? Ми просунулись з точки зору, якщо глянемо, де ми були кілька місяців тому, то я думаю, що ми почали працювати з командою Трампа набагато більше. У нас були зустрічі, у нас було засідання Сімки на рівні міністрів закордонних справ. Були зустрічі з Келлогом, далі у нас, ви знаєте, віце-президент. Команди почали працювати. Є чекпоїнти, це важливо, що ми трішечки просуваємось", - поінформував голова держави.