Зеленський відповів, чи є просування у процесі мирного врегулювання війни в Україні

Україні потрібен справедливий і найважливіше сталий мир. Наразі у процесі мирного врегулювання є просування, оскільки українська сторона почала більше працювати з командою президента США Дональда Трампа.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання кореспондентки РБК-Україна на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
"Очевидно, що нам це потрібно. Але очевидно, що вони (переговори - ред.) будуть, такого ще поки немає. Але в перспективі - обов'язково. Треба робити все, щоб принесити справедливий і сталий мир Україні. Найважливіше - сталий. Бо можемо порадіти тиждень-два, місяць, може три роки, може п'ять. Не хочеться повернення війни", - наголосив Зеленський.
Що стосується просування у питанні процесу мирного врегулювання війни, Зеленський заявив, що у порівнянні останніх місяців, на його думку, ці просування є, і вони продовжуються. Українська команда та команда Трампа почали працювати.
"Куди ми просунулись? Ми просунулись з точки зору, якщо глянемо, де ми були кілька місяців тому, то я думаю, що ми почали працювати з командою Трампа набагато більше. У нас були зустрічі, у нас було засідання Сімки на рівні міністрів закордонних справ. Були зустрічі з Келлогом, далі у нас, ви знаєте, віце-президент. Команди почали працювати. Є чекпоїнти, це важливо, що ми трішечки просуваємось", - поінформував голова держави.
Нагадаємо, що під час цієї ж розмови з пресою Зеленський заявив, що, на його думку, саме Україна має вирішувати, хто має бути за столом переговорів під час врегулювання війни. Це, своєю чергою, була відповідь президента на слова спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога, який кілька годин тому заявив, що не бачить Європу "фізично" за столом переговорів.
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