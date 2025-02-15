Зеленский ответил, есть ли продвижение в процессе мирного урегулирования войны в Украине

"Очевидно, что нам это нужно. Но очевидно, что они (переговоры - ред.) будут, такого еще пока нет. Но в перспективе - обязательно. Надо делать все, чтобы принести справедливый и устойчивый мир Украине. Самое важное - устойчивый. Потому что можем порадоваться неделю-две, месяц, может три года, может пять. Не хочется возвращения войны", - подчеркнул Зеленский.

Что касается продвижения в вопросе процесса мирного урегулирования войны, Зеленский заявил, что сравнивая последние месяцы, по его мнению, эти продвижения есть, и они продолжаются. Украинская команда и команда Трампа начали работать.

"Куда мы продвинулись? Мы продвинулись с точки зрения, если посмотрим, где мы были несколько месяцев назад, то я думаю, что мы начали работать с командой Трампа гораздо больше. У нас были встречи, у нас было заседание Семерки на уровне министров иностранных дел. Были встречи с Келлогом, дальше у нас, вы знаете, вице-президент. Команды начали работать. Есть чекпоинты, это важно, что мы немного продвигаемся", - проинформировал глава государства.