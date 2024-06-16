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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відповів, чи достатньо допомоги Заходу для перемоги

Фото: президент України Володимир Зеленський (flickr.com)
Автор: Олександр Білоус

Допомоги країн Заходу поки що недостатньо для перемоги України у війні з Росією. Але вона буде збільшуватися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками саміту миру в Швейцарії, яка транслювалася в Youtube.

"Допомога є. Є серйозні пакети. Чи її достатньо, щоб перемогти? Ні", - сказав він

Зеленський також зазначив, що допомога запізнюється.

"Чи буде посилення цих пакетів? Працюємо над цим щоденно", - додав президент.

Нагадаємо, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, через затримку допомоги від США Україна втратила темп, але зараз "є шанс перезавантажити цю війну".

За його словами, завдяки допомозі від США ЗСУ цього літа зможуть повернути собі військовий імпульс на полі бою та перейти у наступ.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", три чверті (73%) українців вважають, що з часом Україна звільнить усі свої території. Переконані, що Україна поверне частину або усі свої території протягом року, - 56% респондентів..

Чверть українців (23%) вважають, що війна з Росією закінчиться протягом року. Ще 36% - що вона триватиме 1-2 роки. Крім того, 14% заявили, що війна продовжиться ще 3-4 роки, а 12% - більше п’яти років.

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Володимир ЗеленськийШвейцарія