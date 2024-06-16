Зеленський відповів, чи достатньо допомоги Заходу для перемоги

Нагадаємо, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, через затримку допомоги від США Україна втратила темп, але зараз "є шанс перезавантажити цю війну".

За його словами, завдяки допомозі від США ЗСУ цього літа зможуть повернути собі військовий імпульс на полі бою та перейти у наступ.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", три чверті (73%) українців вважають, що з часом Україна звільнить усі свої території. Переконані, що Україна поверне частину або усі свої території протягом року, - 56% респондентів..

Чверть українців (23%) вважають, що війна з Росією закінчиться протягом року. Ще 36% - що вона триватиме 1-2 роки. Крім того, 14% заявили, що війна продовжиться ще 3-4 роки, а 12% - більше п’яти років.