Зеленский ответил, достаточно ли помощи Запада для победы

Напомним, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, из-за задержки помощи от США Украина потеряла темп, но сейчас "есть шанс перезагрузить эту войну".

По его словам, благодаря помощи от США ВСУ этим летом смогут вернуть себе военный импульс на поле боя и перейти в наступление.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", три четверти (73%) украинцев считают, что со временем Украина освободит все свои территории. Уверены, что Украина вернет часть или все свои территории в течение года, - 56% респондентов.

Четверть украинцев (23%) полагают, что война с Россией закончится в течение года. Еще 36% – что она продлится 1-2 года. Кроме того, 14% заявили, что война продлится еще 3-4 года, а 12% – более пяти лет.