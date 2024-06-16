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Зеленский ответил, достаточно ли помощи Запада для победы

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (flickr.com)
Автор: Александр Белоус

Помощи стран Запада пока недостаточно для победы Украины в войне с Россией. Но она будет расти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита мира в Швейцарии, которая транслировалась в Youtube

"Помощь есть. Есть серьезные пакеты. Достаточно ли ее, чтобы победить? Нет", - сказал он.

Зеленский также отметил, что помощь запаздывает.

"Будет ли усиление этих пакетов? Работаем над этим ежедневно", - добавил президент.

Напомним, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, из-за задержки помощи от США Украина потеряла темп, но сейчас "есть шанс перезагрузить эту войну".

По его словам, благодаря помощи от США ВСУ этим летом смогут вернуть себе военный импульс на поле боя и перейти в наступление.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", три четверти (73%) украинцев считают, что со временем Украина освободит все свои территории. Уверены, что Украина вернет часть или все свои территории в течение года, - 56% респондентов.

Четверть украинцев (23%) полагают, что война с Россией закончится в течение года. Еще 36% – что она продлится 1-2 года. Кроме того, 14% заявили, что война продлится еще 3-4 года, а 12% – более пяти лет.

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Владимир ЗеленскийШвейцария