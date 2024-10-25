Зеленський відмовився запрошувати генсека ООН до Києва

Джерела РБК-Україна в Офісі президента підтвердили цю інформацію.

На саміті БРІКС, організованому Росією в Казані, Гутерріш 24 жовтня закликав до "справедливого світу" в Україні та у своїй промові перед Володимиром Путіним покласти край більш ніж дворічній війні.

Однак його участь у зустрічі 20 світових лідерів, включаючи голову КНР Сі Цзіньпіна та прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, - найбільший дипломатичний захід у Росії з того часу, як Путін вторгся Україну в лютому 2022 року, - викликав гнів у Києві.

"Після Казані (Гутерріш) хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерріша тут не буде, зокрема, через приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані", - сказало високопоставлене джерело в адміністрації президента України.

У ході переговорів із Путіним у Казані Гутерріш знову заявив, що "російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права", йдеться у заяві ООН.

МЗС України розкритикувало рішення Гутерріша відвідати Казань і вказало на те, що він не був присутній на мирному саміті, організованому Україною у Швейцарії у червні. "Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише завдає шкоди репутації ООН", - йдеться у заяві.

На початку жовтня Гутерриш був оголошений персоною нон грата в Ізраїлі. Як за заявили в МЗС Ізраїлю, йому заборонено в'їзд до країни, через те, що він "підтримує терористів, ґвалтівників та вбивць з ХАМАС".