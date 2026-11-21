Президент Володимир Зеленський 21 листопада відкрив у Києві перший етап меморіального простору біля каплиці на Алеї Героїв Небесної Сотні, облаштований за сприяння Української асоціації девелоперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАД.

До облаштування меморіального простору долучилися 17 компаній-членів асоціації та Київська архиєпархія Української греко-католицької церкви.

Наступним етапом стане створення стели з іменами всіх Героїв Небесної Сотні. Її планують встановити на Алеї, 3. Конструкція складатиметься з окремих вертикальних колон, розташованих півколом.

Авторкою концепції стане архітекторка Ірина Волинець, яка входила до команди-переможниці міжнародного конкурсу на меморіал у 2017–2018 роках.

"Важливо, щоб люди приходили у це місце, бачили обличчя учасників Революції Гідності, шанували українське прагнення до свободи", - заявив Володимир Зеленський під час відкриття меморіалу.

Зеленський відкрив меморіальний простір Героїв Небесної Сотні, облаштований за сприяння Української асоціації девелоперів (фото: ua-developers.com.ua)

Українська асоціація девелоперів фінансує проєктування стели за договором із Національним музеєм Революції Гідності. Відкрити її планують до травня 2027 року.

Повністю збудувати меморіальний комплекс поки неможливо, оскільки земельні ділянки перебувають під арештом через слідчі дії у справах Майдану. Тому його створюють поетапно.

"Дякую Владиславі Молчановій за ініціативу, кожній компанії, яка долучилася, і Київській архиєпархії УГКЦ за спільну роботу", - зазначив голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов.