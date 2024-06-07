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Зеленський відкинув можливість територіальних поступок: жодних ліній для зла не існує

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни. Це лише дасть паузу Росії перед новою війною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед Національними зборами Франції.

"Чи може Путін виграти війну? Ні, бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, бо жодних ліній для зла не існує, що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною...Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін", - заявив глава держави.

Зеленський висловив впевненість, що Україна зможе виграти війну. Він зазначив, що Україні вірить у свою перемогу, як і союзні війська під час Другої світової війни.

"Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо. Україна, Україна, а, отже, Європа. Європа, а, отже, Франція. Я впевнений у цьому, так само як Франція. Франція вірила у свободу, коли ще День Д ще не відбувся, але той день висадки, як і день європейської перемоги був неминучий", - додав президент.

 

 

Візит Зеленського до Франції

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. Зеленський візьме участь у заходах, присвячених Дню Д - 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни.

Очікується, що Зеленський у Франції зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

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