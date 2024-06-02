Зеленський відкинув "мирні" ідеї Китаю: за підтримки Пекіна війна РФ буде довшою

Україна відкидає альтернативні "мирні саміти", зокрема, запропонований Китаєм. За підтримки Пекіна війна Росії проти України буде йти довше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спілкування зі ЗМІ на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі
Він заявив, що Україна без позитиву сприймає відмову Китаю взяти участь у саміті миру.
Щодо альтернативних мирних самітів Зеленський наголосив, що Україна як жертва війни повинна самостійно пропонувати мирні ініціативи.
"При всій повазі до будь-якої країни, але ні Китай, ні Бразилія, ні будь-хто не орієнтується до кінця, що принесла Росія цією війною на територію нашої держави. Я бажаю всім країнам миру, щоб ні в кого не було втрат, масованих могил, жертв тощо. Але це українці загинули, це росіяни ґвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитися ця війна", - заявив глава держави.
На думку Зеленського, за підтримки Китаю війна Росії проти України буде довшою, "а це погано для всього світу". Президент вважає, що Пекін допустив стратегічну помилку, підтримуючи агресора.
"Не можна казати, що ми базуємося на підтримці територіальній цілісності і суверенітету України і при цьому підтримувати країну, яка порушує саме всі засади і принципи Статуту ООН", - сказав президент.
Зеленський також наголосив, що це нормально не підтримувати саміт миру, але зривати його - означає підтримку війни.
"Можна не допомагати Україні, цивілізованому світу закінчити війну. Але мені здається, зривати саміт миру, робити кроки на те, щоб послаблення було рівня присутності лідерів, робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру, тиснути на них - це вже точно не наближає мир, і це не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни", - додав президент.
Китай заявляє, що нібито займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Пекін стверджує, що підтримує територіальну цілісність України, але при цьому китайські компанії продовжують посилювати співпрацю з Росією.
Китай постачає Росії товари подвійного призначення. Москва може використовувати їх, зокрема, виготовлення озброєння.
Китай також відмовився брати участь у саміті миру України, тому що нібито не були враховані його вимоги. Йдеться про участь Росії.
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