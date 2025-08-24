Зеленський відкинув "гарантії безпеки" від РФ: будуть ті країни, яким довіряє Україна

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею "гарантій безпеки" від Росії. Він наголосив, що гарантами мають бути ті країни, яким довіряє український народ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну прес-конференцію з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Як відомо, наразі Україна, США та європейські партнери розробляють гарантії безпеки, які стануть запобіжником, якщо РФ знову задумається нападати на Україну. Водночас с з Москви лунали заяви, що РФ теж має бути гарантом.

У зв'язку з цим у Зеленського спитали, якими мають бути гарантії безпеки, якими мають бути гарантії від Росії. Однак президент зауважив, що наша країна вже мала досвід із "Будапештським меморандумом", коли РФ теж була гарантом, однак порушила свої обіцянки та почала війну.

"Тому ми не говоримо щодо гарантій безпеки від Російської Федерації. Ми говоримо про гарантії безпеки, які будуть нас захищати від Російської Федерації, від її агресії або повторення повномасштабних агресивних кроків у майбутньому", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що гарантами має стати коло тих країн, яким довіряє народ України. Саме ті країни, які з самого початку повномасштабної війни нам допомагають.

"Наприклад, країни, які накладали санкції за агресію. Країни які давали зброю. Країни які забезпечували гуманітарною підтримкою. Країни які посилювали нас в моменти блекатів енергетично. Країни які допомагають повернути нам дітей, людей із полону. Тобто багато речей. І безумовно номер один - країни, які спроможні захистити Україну", - говорить глава держави.

Зеленський підкреслив, що повинен бути захист в небі, на морі, і на землі. Водночас президент зауважив, до частину гарантій безпеки має на себе взяти сильна українська армія.

"Рано про це говорити (розміщення військ на землі - ред.). Спочатку буде підготовлена інфраструктура, і безумовно в цій інфраструктурі важливу роль займає українська армія. Тобто частиною гарантій безпеки має бути сила української армії, велика українська армія, вітчизняне виробництво, всі ці можливості і фінансові можливості також", - резюмував Зеленський.