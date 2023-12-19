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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський виключає можливість програшу України у війні з Росією

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський відкидає можливість переходу держави до програшу у війні з Росією, зокрема на тлі зниження обсягів допомоги від партнерів та союзників.

Про це 19 грудня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-конференцію президента Володимира Зеленського в Києві.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ, чи може Україна поступово прийти до програшу у війні, Зеленський дав негативну відповідь.

"Ні... Ми були у найскладнішій ситуації, ми були майже повністю окуповані - принаймні центральні регіони, логістика нашої держави, дороги, залізниця, доставка продуктів харчування, ми були в повній блокаді, ми вийшли", - сказав він.

За словами президента, зараз Україна має "іншу ситуацію".

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України