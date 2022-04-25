Зеленский видит США лидером среди стран - гарантов безопасности Украины в будущем

Президент Украины обсудил с делегацией США вопросы, которые сейчас являются приоритетными для воюющего государства - оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку страны и гарантии безопасности.

Он отметил, что оказанная США оборонная поддержка на общую сумму 3,4 млрд долларов является крупнейшим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Глава государства подчеркнул: это содействие уже помогает вывести оборонные способности Украины на качественно новый уровень.

Отдельное внимание уделили санкционной политике, которая должна и дальше усиливаться и стать весомым элементом влияния на агрессора.

"Мы понимаем, какими должны быть следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров", - подчеркнул Зеленский и передал американской стороне План действий по усилению санкций против Российской Федерации, наработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола.

Обсуждая пути активизации финансовой поддержки Украины для содействия экономике, так и для восстановления нашего государства, президент отдельно отметил важность расширения Соединенными Штатами возможностей для доступа украинских товаров на американский рынок.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировали возвращение сотрудников посольства США в Украину уже на текущей неделе. Также было объявлено о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.