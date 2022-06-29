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Зеленский видит позитив в том, что Путин недооценил Украину

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Россия недооценивала Украину на разных уровнях и это хорошо, поскольку тогда подготовка к войне была бы еще более масштабной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью американскому телеканалу NBC.

"Думаю, они в целом недооценили Украину, все по-разному, на разных уровнях. Я думаю, что это с одной стороны позитив, потому что если бы знали, что я останусь, останется власть, люди будут выходить на улицы, защищая голыми руками свои дома, если бы они знали, они бы готовились к этой войне еще масштабнее", - заявил он.

Зеленский добавил, что эта недооценка его не оскорбляет.

"Я думаю, напротив, это дало нам фору. Именно то время, которое нам понадобилось, чтобы избивать врага, деоккупировать наше государство", - заявил он.

Глава государства заявил, что западные разведки говорили, что Украину возьмут за три дня, добавив, что очень сложно имея факты оценить способность украинцев выживать.

"Это сложно оценить, если это не касается тебя лично. Как мы себя ведем в таких сложных ситуациях, некоторые люди были в шоке и боролись, обычные люди, не военные", - добавил он.

Напомним, Зеленский предложил ООН юридически определить понятие государства-террориста.

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