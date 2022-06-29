RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський бачить позитив у тому, що Путін недооцінив Україну

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Росія недооцінювала Україну на різних рівнях і це добре, оскільки тоді підготовка до війни була б ще більш масштабною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

"Думаю, вони в цілому недооцінили Україну, все по-різному, на різних рівнях. Я думаю, що це з одного боку позитив, тому що якби знали, що я залишуся, залишиться влада, люди будуть виходити на вулиці, захищаючи голими руками свої будинки, якби вони знали, вони б готувалися до цієї війни ще масштабніше", - заявив він.

Зеленський додав, що ця недооцінка його не ображає.

"Я думаю, навпаки, це дало нам фору. Саме той час, який нам знадобився, щоб бити ворога, деокупувати нашу державу", - заявив він.

Глава держави заявив, що західні розвідки говорили, що Україну візьмуть за три дні, додавши, що дуже складно маючи факти оцінити здатність українців виживати.

"Це складно оцінити, якщо це не стосується тебе особисто. Як ми себе ведемо в таких складних ситуаціях, деякі люди були в шоці і боролися, звичайні люди, не військові", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський запропонував ООН юридично визначити поняття держави-терориста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВійна Росії проти України