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Зеленський не бачить конкретних пропозицій Росії щодо про продовження транзиту газу

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Україна, П'ятниця 26 листопада 2021 14:47
Зеленський не бачить конкретних пропозицій Росії щодо про продовження транзиту газу Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський не бачить конкретних дій з боку Росії щодо продовження контракту на транзит газу після 2024 року. Зустрічей з цього приводу не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час прес-конференції, яка транслювалася на Youtube.

"Я чув риторику з російської сторони, що вони готові на продовження контракту про транзит. Окрім цих заяв, я нічого не бачив. Предметних зустрічей між нашими людьми, НАКом, наприклад, і "Газпромом" їх не було", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що контракт укладений до 2024 року. "Ми за продовження транзиту", - сказав він.

Президент зазначив, що вважає правильною пропозицію України знизити ставку за понадконтрактний транзит, яка "буде менше, ніж у будь-яких "потоків"".

"Ми готові, але Росія на це не пішла", - додав він.

Нагадаємо, газовий контракт між РФ і Україною був укладений 31 грудня 2019 року. Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році - 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках - 40 млрд куб. м щорічно.

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Володимир Зеленський Транзит газу
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