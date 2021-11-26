Зеленський не бачить конкретних пропозицій Росії щодо про продовження транзиту газу
Президент України Володимир Зеленський не бачить конкретних дій з боку Росії щодо продовження контракту на транзит газу після 2024 року. Зустрічей з цього приводу не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час прес-конференції, яка транслювалася на Youtube.
"Я чув риторику з російської сторони, що вони готові на продовження контракту про транзит. Окрім цих заяв, я нічого не бачив. Предметних зустрічей між нашими людьми, НАКом, наприклад, і "Газпромом" їх не було", - сказав президент.
Зеленський нагадав, що контракт укладений до 2024 року. "Ми за продовження транзиту", - сказав він.
Президент зазначив, що вважає правильною пропозицію України знизити ставку за понадконтрактний транзит, яка "буде менше, ніж у будь-яких "потоків"".
"Ми готові, але Росія на це не пішла", - додав він.
Нагадаємо, газовий контракт між РФ і Україною був укладений 31 грудня 2019 року. Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році - 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках - 40 млрд куб. м щорічно.