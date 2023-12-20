Зеленський про вето на містобудівний закон: ніхто з партнерів про це не просив

Містобудівний законопроект №5655 поки не був підписаний з ініціативи президента, а не на прохання когось із західних партнерів України.

Про це на прес-конференції в Києві сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію .

"Щодо закону про забудовників тощо. До мене особисто жодного разу ніхто не звертався, щоб я його не підписував. Тому це мій особистий вибір і є причини. Тому ніхто з Євросоюзу, США, "Великої сімки" жодного разу не підіймав це питання", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у грудні 2022 року парламент схвалив законопроект №5655 щодо реформування сфери містобудування.

Згідно законопроєкту, вся документація буде проходити через електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі будівництва. Якщо система виявить порушення – отримання дозвільних документів буде автоматично заблоковане.

Втім, документ був розкритикований активістами, представниками Асоціації міст України, НАЗК і не тільки.

Також у червні цього року Європарламент схвалив резолюцію на підтримку якнайшвидшого вступу України в НАТО, в якій, зокрема, закликав українську владу не підписувати законопроект №5655. Ветувати цей законопроект рекомендувала і Європейська комісія у своєму звіті про політику розширення ЄС.

Наразі ж документ не був підписаний президентом, але Зеленський також у визначений законодавством 15-денний термін не наклав своє вето на ухвалений законопроект. Влітку цього року Зеленський говорив про намір поговорити з очільниками громад, які виступають на підтримку та проти законопроекту, щоб розібратися в цьому питанні.

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