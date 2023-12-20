ua en ru
Ср, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о вето на градостроительный закон: никто из партнеров об этом не просил

Киев, Среда 20 декабря 2023 13:28
UA EN RU
Зеленский о вето на градостроительный закон: никто из партнеров об этом не просил Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Градостроительный законопроект №5655 пока не был подписан по инициативе президента, а не по просьбе кого-либо из западных партнеров Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

"О законе о застройщиках и т.д. Ко мне лично ни разу никто не обращался, чтобы я его не подписывал. Поэтому это мой личный выбор и есть причины. Поэтому никто из Евросоюза, США, "Большой семерки" ни разу не поднимал этот вопрос", - заявил Зеленский.

В декабре 2022 года парламент одобрил законопроект №5655 о реформировании сферы градостроительства.

Согласно законопроекту, вся документация будет проходить через электронный кабинет в Единой государственной электронной системе строительства. Если система обнаружит нарушение – получение разрешительных документов будет автоматически заблокировано.

Однако документ был раскритикован активистами, представителями Ассоциации городов Украины, НАПК и не только.

В частности, в июне этого года Европарламент одобрил резолюцию в поддержку скорейшего вступления Украины в НАТО, в которой, в частности, призвал украинские власти не подписывать законопроект №5655. Ветировать этот законопроект рекомендовала и Европейская комиссия в своем отчете о политике расширения ЕС.

По состоянию на сейчас документ не был подписан президентом, но Зеленский также в определенный законодательством 15-дневный срок не наложил свое вето на принятый законопроект. Летом Зеленский говорил о намерении поговорить с руководителями общин, которые выступают в поддержку и против законопроекта, чтобы разобраться в этом вопросе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Готова ли Украина произвести в 2024 году миллион дронов: что говорят в Минстратегпроме
Готова ли Украина произвести в 2024 году миллион дронов: что говорят в Минстратегпроме
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году