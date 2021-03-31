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Зеленский уже не может ветировать закон о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Автор: Юлия Струк

Первый замглавы Верховной рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет закон о всеукраинском референдуме. Зеленский уже не может его ветировать.

Об этом Стефанчук рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По мнению первого вице-спикера, в Офисе президента продолжаются внутренние процедуры согласования, потому что документ очень сложный.

"Я бы не сводил этот вопрос к какой-то конспирологии. Права ветировать уже нет (завершилось на 15-й день), а потому есть только один вариант - этот законопроект будет подписан. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и он будет опубликован", - отметил парламентарий.

Напомним, 26 января Верховная рада приняла во втором чтении закон о народовластии через всеукраинский референдум.

Так, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия грозил народным депутатам исключением, если они не будут голосовать за закон о референдуме.

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал РБК-Украина, что это не закон о референдуме, а "закон о манипулировании общественным мнением".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийреферендумРуслан Стефанчук
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