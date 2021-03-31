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Зеленський уже не може ветувати закон про всеукраїнський референдум, - Стефанчук

Автор: Юлія Струк

Перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук розраховує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом підпише закон про всеукраїнський референдум. Зеленський уже не може його ветувати.

Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

На думку першого віце-спікера, в Офісі президента тривають внутрішні процедури узгодження, тому що документ дуже складний.

"Я б не зводив це питання до якоїсь конспірології. Права ветувати вже немає (завершилося на 15-й день), а тому є тільки один варіант - цей законопроект буде підписаний. Сподіваюся, що це станеться найближчим часом, і він буде опублікований", - зазначив парламентарій.

Нагадаємо, 26 січня Верховна рада прийняла в другому читанні закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Так, глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія погрожував народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.

Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів РБК-Україна, що це не закон про референдум, а "закон про маніпулювання громадською думкою".

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Новини України Володимир ЗеленськийреферендумРуслан Стефанчук
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