Зеленський уже не може ветувати закон про всеукраїнський референдум, - Стефанчук

На думку першого віце-спікера, в Офісі президента тривають внутрішні процедури узгодження, тому що документ дуже складний.

"Я б не зводив це питання до якоїсь конспірології. Права ветувати вже немає (завершилося на 15-й день), а тому є тільки один варіант - цей законопроект буде підписаний. Сподіваюся, що це станеться найближчим часом, і він буде опублікований", - зазначив парламентарій.

Нагадаємо, 26 січня Верховна рада прийняла в другому читанні закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Так, глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія погрожував народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.

Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів РБК-Україна, що це не закон про референдум, а "закон про маніпулювання громадською думкою".