Зеленский ветировал закон о санкциях с конфискацией: в чем причина

Этот документ устанавливает новый вид санкции в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми она может прямо или косвенно распоряжаться.

В то же время закон не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции. Это не соответствует требованиям Конституции Украины.

Также закон наделяет новыми полномочиями Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) относительно выявления и розыска активов, подлежащих блокировке физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины. Эти полномочия НАЗК выходят за пределы его компетенции, определенной Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Кроме того, документ предлагает дополнить Закон Украины "О санкциях" положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) административного судопроизводства по делам о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. В то же время не предусмотрено внесение соответствующих изменений в Закон "О Высшем антикоррупционном суде", которым определяются основы организации и деятельности ВАКС.

Учитывая изложенное, Президент Владимир Зеленский вернул этот закон со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале.