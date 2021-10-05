Зеленский ветировал легализацию криптовалют. Предлагает внести изменения в закон

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №3637 о легализации криптовалют. В частности, он против создания отдельного регулятора на рынке виртуальных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

В сообщении говорится, что согласно мировому опыту регулирование обращения криптовалют осуществляется именно регуляторами финансовых рынков, чтобы не допустить появление финансовых пирамид с виртуальными активами.

Принятый во втором чтении законопроект предлагает создать новый центральный орган исполнительной власти - Национальную службу по регулированию обращения виртуальных активов, что повлечет значительные расходы.

"Учитывая это, президент Украины возвращает документ в парламент с предложением внести изменения, согласно которым функции государственного регулирования должны быть отнесены к компетенции регуляторов, которые уже существуют в Украине, а именно: Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национального банка Украина", - говорится в сообщении.