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Зеленский ветировал легализацию криптовалют. Предлагает внести изменения в закон

Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №3637 о легализации криптовалют. В частности, он против создания отдельного регулятора на рынке виртуальных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В сообщении говорится, что согласно мировому опыту регулирование обращения криптовалют осуществляется именно регуляторами финансовых рынков, чтобы не допустить появление финансовых пирамид с виртуальными активами.

Принятый во втором чтении законопроект предлагает создать новый центральный орган исполнительной власти - Национальную службу по регулированию обращения виртуальных активов, что повлечет значительные расходы.

"Учитывая это, президент Украины возвращает документ в парламент с предложением внести изменения, согласно которым функции государственного регулирования должны быть отнесены к компетенции регуляторов, которые уже существуют в Украине, а именно: Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национального банка Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре Верховная рада Украины приняла закон о легализации виртуальных активов.

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