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Зеленский не верит, что ЕС восстановит отношения с РФ до деоккупации Крыма и Донбасса

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что Европейский союз восстановит прежние бизнес-отношения с Российской Федерацией до восстановления территориальной целостности Украины. Зеленский ожидает, что в конце марта ЕС даст мощный сигнал осуждения российской агрессии против Украины.

Об этом президент заявил во время совместного брифинга с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве.

"Я надеюсь, что по итогам заседания Европейского совета в конце марта будет предоставлено мощный сигнал, по осуждению Российской агрессии против Украины. Я не верю в возвращение к business as usual (бизнес как обычно - ред.) в отношениях между Европейским союзом и РФ без восстановления территориальной целостности нашего государства", - заявил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции ЕС против России останутся в силе до полной реализации минских соглашений.

Также сообщалось, что Зеленский стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем и призвал ЕС не прекращать давление на Россию.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЕвросоюзШарль Мишельагрессия РФ
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