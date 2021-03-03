Зеленский не верит, что ЕС восстановит отношения с РФ до деоккупации Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что Европейский союз восстановит прежние бизнес-отношения с Российской Федерацией до восстановления территориальной целостности Украины. Зеленский ожидает, что в конце марта ЕС даст мощный сигнал осуждения российской агрессии против Украины.
Об этом президент заявил во время совместного брифинга с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве.
"Я надеюсь, что по итогам заседания Европейского совета в конце марта будет предоставлено мощный сигнал, по осуждению Российской агрессии против Украины. Я не верю в возвращение к business as usual (бизнес как обычно - ред.) в отношениях между Европейским союзом и РФ без восстановления территориальной целостности нашего государства", - заявил Зеленский.
Ранее РБК-Украина писало, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции ЕС против России останутся в силе до полной реализации минских соглашений.
Также сообщалось, что Зеленский стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем и призвал ЕС не прекращать давление на Россию.