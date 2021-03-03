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Зеленський не вірить, що ЄС відновить відносини з РФ до деокупації Криму і Донбасу

Автор: Ігор Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський не вірить, що Європейський союз відновить колишні бізнес-стосунки з Російською Федерацією до відновлення територіальної цілісності України. Зеленський сподівається, що в кінці березня ЄС дасть потужний сигнал засудження російської агресії проти України.

Про це президент заявив під час спільного брифінгу з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем в Києві.

"Я сподіваюся, що за підсумками засідання Європейської ради в кінці березня буде надано потужний сигнал щодо засудження Російської агресії проти України. Я не вірю в повернення до business as usual (бізнес як зазвичай - ред.) у відносинах між Європейським союзом і РФ без відновлення територіальної цілісності нашої держави", - заявив Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що глава Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції ЄС проти Росії залишаться в силі до повної реалізації мінських угод.

Також повідомлялося, що Зеленський прагне досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом і закликав ЄС не припиняти тиск на Росію.

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Новини України Володимир ЗеленськийЕвросоюзШарль Мишельагресія РФ
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