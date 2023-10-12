Зеленський: вдячні за військову допомогу, але власне виробництво є базовим

Глава держави розповів, що на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача було обговорено забезпечення наших воїнів зброєю українського виробництва.

"Ми вдячні кожному лідеру, кожній державі, яка допомагає нам зброєю, технікою, снарядами. І робимо все, щоб постачання було більше... Але очевидно, що базовий курс держави - це власне виробництво, це зброя, техніка, свої снаряди за всіма позиціями, які потрібні для сил оборони", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що йдеться про виробництво "всього - від ракет і дронів до броньованої техніки та снарядів потрібних калібрів".

Виробництво озброєння в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Україна активно виробляє озброєння. Зокрема, йдеться про боєприпаси та дрони.

Як зазначав міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, з січня по липень цього року Україна виробила вдесятеро більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік.

При цьому Кабмін минулого місяця запропонував спрямувати військовий податок на фінансування виробництва української зброї.