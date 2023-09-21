ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский в Вашингтоне встретился с лидерами Конгресса США

Четверг 21 сентября 2023 17:34
UA EN RU
Зеленский в Вашингтоне встретился с лидерами Конгресса США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне провел встречу с лидерами Конгресса Соединенных Штатов.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Кевин Маккарти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, на вопрос "Что вам нужно?" президент Украины ответил, что Украине нужно воздушное прикрытие и дальнобойная артиллерия, способная поразить россиян, оккупировавших Крым.

Маккарти, основываясь на описании Зеленским боевых условий, заявил, что США "не стали бы посылать туда наши войска в таких условиях" без обеспечения более мощного воздушного прикрытия.

Спикер Палаты представителей добавил, что США и Украина не могут позволить, чтобы ситуация превратилась в войну на истощение.

"Путин хочет сломить волю американского народа и европейцев, и они не могут этого допустить", - заявил он.

Маккарти выразил некоторое разочарование администрацией президента США Джо Байдена, сказав, что им необходимо увидеть план победы, подотчетность, но, по его мнению, он сможет привлечь на свою сторону республиканцев, скептически настроенных по отношению к увеличению помощи и поставок для Украины.

Заграничный тур Зеленского

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Он принял участие в Генассамблее ООН, на полях которой провел ряд встреч.

Сегодня Зеленский начал визит в Вашингтон. Ожидается, что президент встретится с американским лидером Джо Байденом, а также посетит Капитолийский холм.

По данным СМИ, президент Украины также впервые с начала полномасштабной войны полетит в Канаду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны